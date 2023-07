Έκαναν “χρυσό” τον Σαμπόνις οι Κινγκς

Μετά την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ, η ομάδα από την Καλιφόρνια ολοκλήρωσε τις σημαντικές της κινήσεις στη φετινή “off-season” με το… δέσιμο του ηγέτη της φροντ λάιν της.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις θα συνεχίσει να είναι “βασιλιάς” στο Σακραμέντο. Ο Λιθουανός ψηλός συμφώνησε με τους Κινγκς για συμβόλαιο πέντε ετών, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 217 εκατομμύρια δολάρια. Τα 195 εξ αυτών θα έρθουν στα τελευταία τέσσερα χρόνια της σύμβασης, μιας και αποτελούν ουσιαστικά το νέο μέρος της. Στα 27 του χρόνια, ο γιος του σπουδαίου Αρβίντας Σαμπόνις κατάφερε να πάρει αυτό που επιζητούσε, δηλαδή μια μεγάλη αύξηση που να αποτυπώνει την αγωνιστική του αξία.

Από τη στιγμή που μετακόμισε στην Καλιφόρνια, μετά την περίφημη ανταλλαγή με τους Ιντιάνα Πέισερς, ο Λιθουανός μετατράπηκε σε… άλλο παίκτη. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 19.1 πόντους, 12.3 ριμπάουντ (πρώτος στη λίγκα) και 7.3 ασίστ. Παράλληλα, σούταρε με 61.5% εντός πεδιάς και 37.3% πίσω από τα 7 μέτρα και 25 εκατοστά.//Α.

