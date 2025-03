Ασταμάτητος ΛεΜπρόν: 3ος στην ιστορία της λίγκας με τις περισσότερες νίκες

Οι Λέικερς κατάφεραν να κερδίσουν στην παράταση τους Νικς, σε μια ματσάρα που θύμισε Playoffs με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να πραγματοποιεί για ακόμα μια φορά εντυπωσιακή εμφάνιση. Μπορεί ο “βασιλιάς” να πέτυχε 31 πόντους, μαζί με 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ωστόσο η νίκη που απέσπασε η ομάδα του το πρωί της Παρασκευής ήταν αυτή που τον βοήθησε στο να συνεχίσει να σημειώνει ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΛεΜπρόν βρίσκεται πλέον στην 3η θέση της λίστας με τους παίκτες που έχουν σημειώσει τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο 40χρονος hall-of-famer ξεπέρασε τον Ντάνκαν που είχε 1.001 νικηφόρα αποτελέσματα, μετρώντας πλέον ένα παραπάνω, ενώ στις 1.014 ακολουθεί ο Ρόμπερτ Πάρις, με τον Καρίμ Αμπτνούλ-Τζαμπάρ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 1.074.

Σίγουρα αποτελεί ένα ρεκόρ που… γλυκοκοιτάζει ο “βασιλιάς” και δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση αν το σπάσει, αφού στην κατάσταση που βρίσκεται αποτελεί άγνωστο το πότε θα αποφασίσει να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 3rd on the all-time WINS list! pic.twitter.com/YP85anhlqb