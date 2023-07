Αναβολή στη… μονομαχία Γουεμπανιάμα-Χέντερσον

Όσοι περίμεναν την αναμέτρηση των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για να δουν δύο εκ των δημοφιλέστερων νεαρών παικτών του ΝΒΑ να κοντράρονται, μάλλον θα πρέπει να κάνουν… λίγη υπομονή ακόμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σκουτ Χέντερσον είχε έναν μικροτραυματισμό στον ώμο, κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στο Summer League του Λας Βέγκας. Οι εξετάσεις του έδειξαν πως δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, ωστόσο η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως θα χάσει τον επόμενο αγώνα των Μπλέιζερς, ο οποίος είναι κόντρα στους Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στη συνέχεια της διοργάνωσης, όμως σε πρώτο βαθμό θα… δυσαρεστήσει όσους περίμεναν την “κόντρα” του Νο.1 του πρόσφατου draft με το Νο.3.//Α.

Το δημοσίευμα:

Portland Trail Blazers guard Scoot Henderson, the No. 3 pick, will sit out Sunday’s marquee matchup against No. 1 pick Victor Wembanyama and San Antonio Spurs to rest shoulder, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/iRWiHWYMHb

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 9, 2023