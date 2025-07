Αφήνει τους Γουίζαρντς για τους Λέικερς ο Σμαρτ

Μια πολύ σημαντική προσθήκη αναμένεται να ολοκληρώσουν οι Λος Άντζελες Λέικερς, στους οποίους ο Μάρκους Σμαρτ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Smart, a three-time All-Defense first team guard, will have a player option on his new Lakers deal to enter a more flush 2026 free agency, sources said. Point of attack defender was a position of need for L.A. as well — with Luka Doncic recruiting and reaching out to Smart. https://t.co/POZfSea5sU