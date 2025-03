Ναν για Βεζένκοφ: «Είναι σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος, ο τρόπος που σκοράρει είναι μοναδικός»

Ο Κέντρικ Ναν και ο Σάσα Βεζένκοφ αποτελούν τα δύο ακλόνητα φαβορί για το βραβείο του MVP της τρέχουσας σεζόν στην Euroleague και όπως φαίνεται οι δύο σταρ των “αιωνίων” έχουν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, που αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του μήνα στην Euroleague, μίλησε στην κάμερα τη διοργάνωσης για τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντας τον «μοναδικό» όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο σκοράρει.

Ο 29χρονος άσος των “πρασίνων” απάντησε με τον ανάλογο τρόπο στον Βεζένκοφ, αφού ο Βούλγαρος φόργουορντ των “ερυθρολεύκων” είχα αναφέρει χαρακτηριστικά τον περασμένο Ιανουάριο πως αν έπρεπε να ψηφίσει κάποιον για το βραβείο του MVP, αυτός θα ήταν ο Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέντρικ Ναν:

«Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά – κυρίως – είναι σπουδαίος τύπος. Και μόνο που τον βλέπω να παίζει, αυτό που κάνει είναι απίστευτο, μοναδικό. Κανείς δεν σκοράρει όπως αυτός για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ αποτελεσματικός χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του συνεχώς. Είναι πολύ σπάνιο αυτό στο μπάσκετ, δεν το κάνουν πολλοί. Το ταλέντο του είναι εμφανές, είναι σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος».

