Νάχμπαρ: «Αδύνατη η ιδέα ανταλλαγής παικτών στη Euroleague»

Θέση πάνω στο ζήτημα για την ανταλλαγή παικτών στο πρωτάθλημα της Euroleague πήρε ο Μπόστιαν Ναχμπάρ, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας πως είναι ανέφικτη η πραγματοποίηση της ιδέας για ανταλλαγή παικτών στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ιδέα του της ανταλλαγής παικτών στην Euroleague τράβηξε την προσοχή τον τελευταίο καιρό. Αν και δεν υπάρχει κανένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ένωση Παικτών να συμφωνήσει στις «συναλλαγές» στην Euroleague, θα πρέπει να προστεθεί ότι για να (θεωρητικά) δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, αυτό θέτει ορισμένα αναπόφευκτα νομικά ερωτήματα.

Eίναι σχεδόν αδύνατη η «μεταφορά» συμβολαίων παικτών διασυνοριακά στα πρωταθλημάτων και αποτρέπει την επιλογή να υπάρχει τέτοιο σύστημα εξαρχής. Τα συμβόλαια παικτών πιθανότατα θα έπρεπε πρώτα να λυθούν και μετά να (επανα)υπογραφούν με μια νέα ομάδα, υπό τους ίδιους όρους.

Αυτό ουσιαστικά αφαιρεί την επιλογή της αλλαγής ομάδας ως «ανταλλαγή», όπως ξέρουμε στο ΝΒΑ. Αλλά, αν μιλάμε για τερματισμό των συμβολαίων παικτών και στη συνέχεια υπογραφή με τη νέα ομάδα – στην πραγματικότητα το βλέπουμε ήδη τώρα, κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου της Euroleague».

The idea of “trade mechanism” in EuroLeague caught some attention lately. While there is no meaninful upside for @the_ELPA to agree on “trades” in EuroLeague, it should be added that in order to (in theory) create such mechanism, this brings some unavoidable legal questions.

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) January 12, 2024