MVP του Mundobasket 2023 o Ντένις Σρέντερ

Ο Ντένις ο… τρομερός οδήγησε την Εθνική Γερμανίας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Φιλιππίνων και δικαιότατα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Μετά την κατάκτηση του Mundobasket 2023 από την Γερμανία ήταν δεδομένο πως ο Ντένις Σρέντερ θα έπαιρνε τον τίτλο του MVP, κάτι που επιβεβαιώθηκε με το φινάλε του τελικού.

Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς μέτρησε 19.1 πόντους (52/2% δίποντα, 32.7% τρίποντα, 84.4% βολές), 2 ριμπάουντ. 6.1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.//ΜΠ.

A true leader on the floor.

Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. ⭐️🇩🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023