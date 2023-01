MVP του Δεκεμβρίου ο Βιλντόσα (video)

Ο Αργεντινός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με το κλέισιμο του έτους και αναδείχθηκε σε πολυτιμότερος παίκτης του Δεκεμβρίου.

O Λούκα Βιλντόσα αναδείχθηκε σε MVP του Δεκεμβρίου στην Ευρωλίγκα. Ο έμπειρος γκαρντ… μεταμόρφωσε τον Ερυθρό Αστέρα και με “όπλο” τις εξαιρετικές εμφανίσεις του (15,8 πόντοι, 17,7 στο ranking ανά ματς) κέρδισε το βραβείο.

The MVP of December is Luca Vildoza🏆

Vildoza led the @kkcrvenazvezda turnaround from 4-6 to 8-8 in December!

He averaged 15.8 points and a 17.7 PIR for the month✨ pic.twitter.com/l9Rortm02D

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2023