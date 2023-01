MVP της αγωνιστικής ο Μότλεϊ (video)

O Αμερικανός σέντερ, πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση στην Euroleague και αναδείχθηκε πολυτιμότερος της αγωνιστικής.

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ πήρε το βραβείο του MVP της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, μετά την σπουδαία εμφάνιση του απέναντι στην Μπάγερν. Ο Αμερικανός σέντερ, ήταν… τρομακτικός, καθώς μέτρησε 22 πόντους (7/11 δίποντα και 8/10 βολές) και 17 ριμπάουντ σε 32′ στην αναμέτρηση.

The MVP of Round 19 is @Moneymot5🏆

Motley scored a game-high 22 points and paired that with 17 rebounds, which is not only his personal best but also the most by a @FBBasketbol player in more than 15 years!#EveryGameMatters pic.twitter.com/3pfGh3rcyU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2023