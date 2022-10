MVP της 2ης αγωνιστικής της Euroleague ο Βεζένκοφ!

Πολυτιμότερος παίκτης του διημέρου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες αναδείχθηκε ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως ο Σάσα Βεζένκοφ είναι MVP της 2ης αγωνιστικής. Ο 27χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 37 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε από νωρίς την… εκστρατεία του για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της regular season.

Η ανάρτηση:

The MVP of Round 2 is Sasha Vezenkov🏆

He led @olympiacosbc in the victory with a double-double against Zalgiris🌟 pic.twitter.com/ZuoYkoNRc0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2022