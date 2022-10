MVP ο Κουλμπόκα στην πρεμιέρα του Eurocup

Ο Λιθουανός φόργουορντ του Προμηθέα Πατρών ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής, βοηθώντας την ομάδα του με double-double να φτάσει σε επιβλητική νίκη.

Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής του Eurocup 2022-23. Ο Λιθουανός ήταν από τους κομβικούς παίκτες του Προμηθέα στην επιβλητική νίκη με 89-76 επί της Τρέντο στην Ιταλία.

Ο Κουλμπόκα κατέγραψε double-double με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ, επίδοση που τον ανέδειξε πολυτιμότερο παίκτη της πρώτης αγωνιστικής.

The MVP of Round 1…🏆

It's Arnoldas Kulboka of @promitheasbc with a stunning performance last night against Trento👀 pic.twitter.com/zadzurVPX5

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 13, 2022