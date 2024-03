ΜVP Φεβρουαρίου ο Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της EuroLeague για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο σταρ της Μονακό αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague για τον Φεβρουάριο. Κι ενώ χρειάζεται μόλις 12 πόντους για να περάσει στην πρώτη θέση όλων των εποχών και ν’ αφήσει στη 2η θέση τον Βασίλη Σπανούλη, ο Αμερικανός γκαρντ της έχει σήμερα (4/3) έναν ακόμη λόγο να χαμογελά.

En route to chasing history… @TheNatural_05 balled OUT In February as he claimed MVP of the Month 👏

The @ASMonaco_Basket guard was in typical scoring form 🔥

‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/MbWCq4iaXR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2024