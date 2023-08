Μία… ανάσα από την πρωτιά του ομίλου η Σλοβενία

Με πρωταγωνιστή όπως πάντα τον τρομερό Λούκα Ντόνσιτς (34 πόντοι, έξι ασίστ), οι Σλοβένοι υπέταξαν τη Γεωργία με το εντυπωσιακό 67-88, σκαρφαλώνοντας έτσι στην 1η θέση του ομίλου, μία αγωνιστική πριν την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι η Σλοβενία, καθώς μετά από 7 λεπτά αγώνα, σούταρε με 40% επιτυχία εντός πεδιάς. Αρχισκόρερ δεν ήταν άλλος φυσικά από τον Λούκα Ντόνσιτς που είχε σκοράρει ήδη 10 πόντους από τους 14 της ομάδας του, ενώ μετρούσε δύο ασίστ και άλλα τόσα ριμπάουντ.

Η συνέχεια όμως, δεν ήταν ανάλογη, καθώς μέχρι το τέλος της περιόδου η Γεωργία γύρισε το σκορ από 14-2, σε 17-16 υπέρ της (15-2 σε τρία λεπτά). Σε αυτό βοήθησε η ευστοχία Μαμουκελασβίλι και Μακφάντεν, ενώ συνολικά η Γεωργία ανέβασε το ποσοστό ευστοχίας της εντός πεδιάς πάνω από το 35%. Αντίστοιχα, οι Σλοβένοι ήταν πιο άστοχοι στα τελευταία λεπτά της 1ης περιόδου, με μοναδική εξαίρεση τον Ντόνσιτς. Σημείωση πως οι Γεωργιανοί πέτυχαν δύο τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο έξω από την περίμετρο, ενώ οι Σλοβένοι κανένα.

