Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο σκέφτεται σοβαρά την επόμενη μέρα στην καριέρα του

Η χρονιά πλέον μετά από το αποκλεισμό από τους Πέισερς έχει ολοκληρωθεί με τον προβληματισμό όμως να υπάρχει σε σχέση με την επόμενη μέρα και τον “Greek freak” να σκέφτεται το μέλλον του. Ο Γιάννης είναι πλέον 30 ετών βρίσκεται στο Μιλγουόκι από το 2013 και σαφώς έχει μπροστά του την πρόκληση μια επιλογής που πιθανότατα θα είναι άκρως σημαντική για το μέλλον του.

Πλέον στην Αμερική υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι για πρώτη φορά στην μεγάλη καριέρα και θητεία του Αντετοκούνμπο στους Μπακς σκέφτεται το αν θα ήταν καλύτερο το να παραμείνει στα “ελάφια” ή το να αποχωρήσει και να συνεχίσει να αγωνίζεται σε κάποια άλλη ομάδα.

Οι συγκεκριμένες σκέψεις σαφώς και έχουν λογική μετά από μια ακόμη αποτυχημένη σεζόν και έναν αποκλεισμό πάρα πολύ πρώιμο στα playoffs του NBA. Πολλά θα κριθούν από το πλάνο που υπάρχει σε σχέση με τις μελλοντικές επιλογές των Μπακς, με το παρελθόν όμως να έχει δείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια που θα δώσει την απαραίτητα σταθερότητα που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Το συγκεκριμένο γεγονός ίσως και να είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην τελική απόφαση του Γιάννη σε συνδυασμό σαφώς με τις προτάσεις που θα έχει και το πλάνο που θα του αναλυθεί με το προπονητικό επιτελείο αλλά και τους συμπαίκτες που θα τον πλαισιώσουν ώστε να διεκδικήσει και πάλι την κορυφή του ΝΒΑ.

Όπως και να έχει οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά ή γρήγορα, το σίγουρο είναι όμως ότι οι σκέψεις για κάποια πιθανή αλλαγή είναι υπαρκτές και το…αποτέλεσμα όλων αυτών θα φανεί στο άμεσο μέλλον.

Two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo has not made any firm decisions, but for the first time in his career, he is open-minded about whether his best fit is remaining in Milwaukee – or playing elsewhere, league sources told ESPN.



