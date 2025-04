Μπακς: Επιστροφή Λίλαρντ

Το Μιλγουόκι δεν ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στα φετινά playoffs του ΝΒΑ σε μια σειρά απέναντι στους Πέισερς που αναμενόταν εξ’αρχής πάρα πολλή ανταγωνιστική. Παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο τα “ελάφια” ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα και θέλουν να φέρουν την σειρά σε ισορροπία στην αναμέτρηση που ακολουθεί.

Το θετικό είναι ότι ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έχει πάρει το πράσινο φως ώστε να αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς καθώς κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε και αφορούσε μια θρόμβωση στην γάμπα. Οι Μπακς θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά στα playoffs με την Ιντιάνα στις δυο τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Milwaukee's Damian Lillard will return to action tonight in Game 2 against the Indiana Pacers. https://t.co/iTdgEQO9mA