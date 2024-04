Μπαίνει στο χειρουργείο ο Ράντλ και τέλος η σεζόν

Ο φόργουορντ των Νικς έχει διαπιστωθεί πως το πρόβλημα στον ώμο που έχει δεν τον αφήνει να αγωνιστεί και έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει εγχείρηση και να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

O Τζούλιους Ράντλ είναι ένας από τους παίκτες που έχει συνδυάσει το όνομα του με την ομάδα της Νεάς Υόρκης. Ο φόργουορντ των Νικς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί χωρίς πόνο. Έτσι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου με σκοπό να επιστρέψει την επόμενη σεζόν στα παρκέ, χάνοντας την μάχη των play off.

Ο ίδιος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 24 πόντους με 9,2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35,4 λεπτά εντός παρκέ.

BREAKING: After two months of rehabilitation to attempt a return to the New York Knicks, All-NBA forward Julius Randle will undergo season-ending right shoulder surgery, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Yc6FJAPgp7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2024