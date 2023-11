Μοτιεγιούνας: «Δεν πάμε σε επέκταση αυτή τη στιγμή, είμαστε σε συνομιλίες με το Ντουμπάι»

Ο CEO της Euroleague παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο S Sport και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την περίπτωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, σχολίασε τις φήμες για επέκταση της διοργάνωσης, ενώ μίλησε και για την Wild Card.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε συνέντευξη στο S Sport η οποία δημοσιεύτηκε πλήρης στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ο Μοτιεγιούνας μίλησε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τoυς ιθύνοντες της Euroleague, με το πιο πρόσφατο να είναι η δύσκολη διαχειρίσιμη υπόθεση της Μακάμπι: «Το σημείο κλειδί είναι ότι όλα τα κλαμπ βρίσκονται στο ίδιο μήκος αναφορικά με τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτό θέλει προφανώς και το μάνατζμεντ της διοργάνωσης. Εν τέλει βρήκαμε έναν τρόπο ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται η Μακάμπι, οπότε αξιολογώ τη συνάντηση ως ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η διαδικασία λήψης μιας απόφασης είναι εύκολη, γιατί όλοι πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Όμως το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε κάθε μέρος της Ευρώπης υπάρχει μία διαφορετική πραγματικότητα, επικρατούν διαφορετικές συνθήκες. Στο τέλος όμως όλοι ενώθηκαν. Η Μακάμπι ήρθε προτείνοντας να χρησιμοποιήσει μία ουδέτερη έδρα στην Σερβία και όλοι την ενέκριναν. Εμείς ως Λίγκα θα την κοιτάξουμε για να δούμε τι θα γίνει με τις μεταφορές, τη διαμονή, την φύλαξη, όλα αυτά τα ζητήματα ώστε να είναι ασφαλής, να πάνε όλα βάσει σχεδίου και να βρίσκονται υπό έλεγχο. Το πιο θετικό σημείο είναι ότι τα παιχνίδια θα συνεχίσουν να γίνονται και η Μακάμπι θα εξακολουθήσει να παίζει»

Ο CEO της Euroleague στην συνέχεια έβαλε τέλος στις φήμες περί επέκταση των ομάδων: «Δεν πάμε σε επέκταση αυτή τη στιγμή. Δεν το σκεφτόμαστε για την επόμενη σεζόν. Προφανώς, το Λονδίνο και το Παρίσι είναι βασικές αγορές για τις οποίες μιλούσαμε πάντα. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπούμε εκεί, αλλά πιστεύουμε ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμα. Είμαστε χαρούμενοι που και οι δύο πόλεις έχουν ομάδες στο EuroCup. Είναι ένα πρώτο βήμα για να παίξουν στην EuroLeague».

Ο Μοτιεγιούνας αναφέρθηκε επίσης στην Wild Card, ξεκαθαρίζοντας το ”τοπίο”: «Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης που λένε ότι η Παρί θα είναι κάτοχος wild card για την Euroleague την επόμενη σεζόν. Δεν είναι αλήθεια. Αν κερδίσουν το EuroCup, μπορούν να είναι στην EuroLeague γιατί αυτό είναι το σκαλοπάτι. Αναλύουμε την αγορά, παρακολουθούμε την απόδοση της ομάδας και τους υποστηρίζουμε να παίξουν EuroCup όπως και όλες οι άλλες ομάδες, αλλά οι συζητήσεις για την wild card δεν είναι αλήθεια».

Ενώ, κλείνοντας την συνέντευξη σχολίασε τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις που έχει η Euroleague με το Ντουμπάι: «Ναι, είμαστε σε συνομιλίες με το Ντουμπάι. Είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είναι μια ενδιαφέρουσα αγορά. Είμαστε πρόθυμοι να την αναλύσουμε. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια παρουσίαση για τους συλλόγους μόλις τελειώσουν όλα. Και θα αποφασίσουμε. Προφανώς, η αγορά της Μέσης Ανατολής είναι κάτι που εξετάζει το NBA, το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα αθλήματα. Η EuroLeague δεν αποτελεί εξαίρεση. Μπορούν να φιλοξενήσουν τις ομάδες και να οργανώσουν τους αγώνες σε κορυφαίο επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αγορά που θα ξεκλειδώναμε. Η προσέγγισή τους είναι με τον ίδιο τρόπο. Γνωρίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τη διοργάνωση να αναπτυχθεί και είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν τόσο στη διοργάνωση των αγώνων όσο και στην αναζήτηση χορηγιών. Και πάλι, είναι μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας, αλλά πρέπει να αναλύσουμε όλα τα πράγματα». //ΜΛ.

