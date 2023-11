Μόλις έξι παίκτες διαθέσιμοι κόντρα στους Χιτ για τους Γκρίζλις

Αποδεκατισμένη είναι η ομάδα του Μέμφις ενόψει του αγώνα με το σύνολο του Σποέλστρα, καθώς θα απουσιάσουν εννέα παίκτες.

Δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά η χρονιά στο ΝΒΑ για τους Γκρίζλις. Η ομάδα από το Μέμφις μετρά έως τώρα έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και πολλούς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα το σύνολο του Τζένκινς θα αγωνιστεί κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ δίχως εννέα παίκτες. Εκτός θα είναι οι Τζά Μοράντ, Στίβεν Άνταμς, Ντέρικ Ρόουζ, Μπράντον Κλαρκ, Κόντσαρ, GG Τζάκσον, Τζέικ Λαράβια, Χαβιέ Τίλμαν και Βινς Γουίλιαμς.

Οι μόνοι παίκτες που βρίσκονται στην διάθεση του προπονητή είναι οι Τζάρεν Τζάκσον, Σάντι Αλντάμα, Ντέσμοντ Μπέιν, Μπίσμακ Μπιγιόμπο, Λουκ Κενάρντ και Μάρκους Σμαρτ. Έτσι, οι Γκρίζλις θα αναγκαστούν να πάρουν παίκτες από την θυγατρική τους ομάδα στην G-League προκειμένου να γεμίσουν το ρόστερ τους.//ΓΓ

The Grizzles have NINE players out for tomorrow!

That leaves them with just six available players 💀 pic.twitter.com/0PWYb7Jmus

— Basketball Forever (@bballforever_) November 8, 2023