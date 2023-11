Μετράει αντίστροφα η Βιλερμπάν για την νέα της έδρα

Μόλις 20 μέρες χωρίζουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ από το να μπει στο νέο της “σπίτι”, το οποίο θα φέρει το όνομα “LDCL Arena”.

Κάτι λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετράει η Βιλερμπάν για να περάσει την πόρτα του νέου της γηπέδου, το οποίο θα χωράει 16.000 κόσμο και 12.000 για άλλα αθλητικά event και όχι μόνο. Ο Γάλλος τετράκις πρωταθλητής NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς ήθελε να δημιουργήσει την μεγαλύτερη αρένα στην πατρίδα του, μετά από αυτή του Παρισιού, η οποία ενδέχεται να φιλοξενεί από 100 έως 120 εκδηλώσεις τον χρόνο, κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, ο Τόνι Πάρκερ είδε δηλώσει μεταξύ άλλων πως μέσω αυτής της κίνησης, ευελπιστεί η Βιλερμπάν να αναρριχηθεί στην ελίτ της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή του έργου είχε αναφέρει το εξής: «Θέλαμε να χτίσουμε ένα από τα ωραιότερα γήπεδα του κόσμου και είμαστε στις διαδικασίες. Ελπίζω ότι αυτό θα μας επιτρέψει να εισέλθουμε σε ένα νέο επίπεδο και να επιστρέψουμε στην ευρωπαική ελίτ. Αυτή η νέα αρένα θα μας παρέχει την ευκαιρία να μεγαλώσουμε και να φέρουμε τους καλύτερους παίκτες».//ΓΚ

L’attente est bientôt terminée. Plus que 20 jours avant d’entrer dans l’arène. ✊@LDLCASVEL are you readyyy ?

N’oubliez pas de prendre vos places 👉 https://t.co/LlP88ANpcN pic.twitter.com/rH8c7Qhmn6

— LDLC Arena (@LDLC_Arena) November 3, 2023