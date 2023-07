Μένει στους Σίξερς ο Χάρελ

Ο 29χρονος ψηλός θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική χρονιά στην ομάδα της Φιλαδέλφια, με τις δυο πλευρές να τα έχουν βρει σε όλα.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ΕSPN, οι Φιλαδέλφια Σίξερς συμφώνησαν με τον Μοντρέζλ Χάρελ για μονοετές συμβόλαιο ενόψει της νέας σεζόν στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ φέτος με τους Σίξερς είχε 5,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς χωρίς μεγάλη συμμετοχή, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως είναι οι Ρόκετς, οι Κλίπερς, οι Λέικερς, οι Γουίζαρντς και οι .//Γ.

Free agent F Montrezl Harrell has agreed on a one-year deal to return to the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2023