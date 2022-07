Μένει στο Σικάγο ο ΛαΒίν

Για πάντα… στους Μπουλς ο 27χρονος σούπερ σταρ. Η ομάδα της Ιλινόι συμφώνησε με τον All-Star γκαρντ/φόργουορντ και θα συνεχίσει να πορεύεται μαζί του για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το “The Athletic” ο Ζακ ΛαΒίν τα βρήκε σε όλα και ανανεώνει με 4ετές συμβόλαιο στο Σικάγο. Το “deal” θα του αποφέρει περισσότερα από 215 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ο Σαμς Καράνια αναφέρει ότι υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιο, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τον παίκτη. Αν εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια, ο Αμερικανός θα συμπληρώσει 10 συνεχόμενα χρόνια στο “Γιουνάιτεντ Σέντερ”.

Το δημοσίευμα:

NBA All-Star Zach LaVine has agreed to a five-year, $215.2 million maximum contract to return to the Chicago Bulls, with a player option in Year 5, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022