Μένει στο Κάουνας ο Ντίμσα!

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ζαλγκίρις για τα επόμενα δύο χρόνια όπως αναφέρουν ευρωπαϊκά δημοσιεύματα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας εκπλήρωσε το μεγάλο στόχο της χρονιάς και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Λιθουανίας για τη φετινή σεζόν και πλέον ετοιμάζει το σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το “BasketNews”, ο Τόμας Ντίμσα θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ζαλγκίρις για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και απομένουν τα… τυπικά της υπόθεσης.

Ο 29χρονος διεθνής γκαρντ/φόργουορντ φέτος είχε 7.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, σουτάροντας με 46% στα τρίποντα κατά μέσο όρο στο λιθουανικό πρωτάθλημα, ενώ στην Εuroleague μέτρησε 5.9 πόντους και 1.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 34,2% στα τρίποντα κατά μέσο όρο ανά ματς. //Γ.

