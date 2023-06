Μένει Μιλάνο ο Σιλντς!

Στην Αρμάνι έως το καλοκαίρι του 2026 θα παραμείνει ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ, καθώς οι Ιταλοί ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους μαζί του έως το 2026.

Τη φανέλα της Αρμάνι θα συνεχίσει να φορά ο Σέιβον Σιλντς έως το 2026. Ο έμπειρος φόργουορντ είχε υπογράψει για πρώτη φορά στην ιταλική ομάδα το 2020, μετά τη θητεία στην Μπασκόνια και έχει την ευκαιρία να μείνει για έξι διαδοχικά χρόνια στο Μιλάνο.

