Με τον Τζος Χαρτ έκλεισε η “12αδα” της Team USA!

Συμπληρώθηκε το ρόστερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενόψει του Mundobasket 2023 και ο γκαρντ/φόργουορντ των Νιού Γιόρκ Νικς αποτελεί το… τελευταίο κομμάτι του παζλ.

Ο Τζος Χαρτ των Νικς θα είναι η τελευταία επιλογή της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, όπως έκανε γνωστό ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN.

Ο 28χρονος γκαρντ/φόργουορντ προ ολίγων ημερών ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Νέας Υόρκης και πλέον θα συμπληρώνει και την Team USA με σκοπό ένα μεγάλο κατόρθωμα. Υπενθυμίζεται πως η Αμερική βρίσκεται μαζί με Ελλάδα, Ιορδανία και Νέα Ζηλανδία στον ίδιο όμιλο.

Αναλυτικά η “12αδα” των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023:

Τζέιλεν Μπράνσον, Ταϊρίζ Χαλιμπέρτον, Άντονι Έντουαρντς, Όστιν Ριβς, Μπράντον Ίνγκραμ, Μάικαλ Μπρίτζες, Μπόμπι Πόρτις, Καμ Τζόνσον, Πάολο Μπανκέρο, Τζάρεν Τζάκσον, Γουόκερ Κέσλερ, Τζος Χαρτ.//Γ.

New York Knicks G Josh Hart has committed to the final roster spot on the 12-man Team USA FIBA World Cup team this summer in the Philippines, sources tell ESPN. He joins his Knicks teammate Jalen Brunson on the American team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023