Με το… αριστερό στο EuroCup ο Άρης

Με το μυαλό τους στον Γιάννη Ιωαννίδη, οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να επικρατήσουν της Γκραν Κανάρια στην επιστροφή τουw στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ηττήθηκαν με 82-66.

Μετά από πέντε χρόνια απουσίας από την Ευρώπη, τίποτα δεν μπορούσε να χαλάσει το γιορτινό κλίμα στις τάξεις των “κιτρινόμαυρων”. Τίποτα, πέρα από τον θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη…

Οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη δεν κατάφεραν να μετατρέψουν το πένθος σε… αφιέρωση. Οι Θεσσαλονικείς ήθελαν να “χαρίσουν” αυτό το παιχνίδι στον “Ξανθό”, ο οποίος δεν άντεξε για να δει την άλλοτε ομάδα του ξανά στα ευρωπαϊκά στρώματα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup, στον δεύτερο όμιλο.

Ο αγώνας

Αρχής γενομένης, λόγω πένθους ο Άρης ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγής λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ενώπιο του κατάμεστου Αλεξάνδρειου. Ωστόσο, ο Γιώργος Σιγάλας, πρώην παίκτης του Γιάννη Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και έκανε εμφανή την συγκίνησή του.

Η αρχική πεντάδα των “κιτρινόμαυρων” απαρτιζόταν από τους Μποχωρίδη, Γκάλινατ, Καρ, Σανόγκο και Ντε Σόουζα, με τον δεύτερο να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους και η κερκίδα να το πανηγυρίζει με όλη της την ψυχή. Μάλιστα, ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ βρέθηκε να μετράει 8 από τους 10 πόντους που είχε σκοράρει ο Άρης, μόλις σε τρία αγωνιστικά λεπτά. Στο 6ο λεπτό, το Αλεξάνδρειο σηκώθηκε ξανά στο… πόδι, με έξοχο κάρφωμα του Σανόγκο, κάνοντας ξεκάθαρα τα κίνητρα των Θεσσαλονικιών κόντρα στην Γκραν Κανάρια, ακόμα και αν αυτό δεν αποδείχθηκε στο τέλος. Για την ιστορία, η ομάδα του Γιάκα Λάκοβιτς θα μπορούσε να είχε ανέβει στην Euroleague πέρυσι, αφού έφτασε μέχρι την κορυφή της μικρής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά η οικονομική κατάσταση του συλλόγου δεν τους “επέτρεπε” να κάνουν αυτό το βήμα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 28-20.

Εντούτοις, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, αφού η ομάδα από τα Νησιά Κανάρια αντέδρασε στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και με μπροστάρη τον Μικέλ Σάλβο, μείωσε στον έναν πόντο, στο 4ο λεπτό (30-27). Παρά το γεγονός πως οι φιλοξενούμενοι έκαναν το επιμέρους 7-2, ο Μποχωρίδης φρόντισε να… ξεκολλήσει την ελληνική ομάδα, αλλά ο Γιόβαν Κλάγιτς είχε άλλη γνώμη και έβαλε την ομάδα του για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με εύστοχο τρίποντο, τρία λεπτά πριν την λήξη του ημιχρόνου (34-32). Με σχεδόν ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου μισού, o Σίλβεν Λάντεσμπεργκ κέρδισε γκολ φάουλ, ευστόχησε στην συμπληρωματική βολή και επέκτεινε την διαφορά στους 6 πόντους (38-32). Ο Μποχωρίδης όμως ήταν ξανά εκεί και με τρεις εύστοχες βολές (στο 1.13 και το 02.3) μείωσε την διαφορά στο 38-35, το οποίο ήταν και σκορ δεύτερης περιόδου.

Η Γκραν Κανάρια συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού στο πέμπτο λεπτό της περιόδου είχε κάνει το επιμέρους 8-3, αλλά ο Έλληνας γκαρντ αντέδρασε και μάζεψε ξανά την διαφορά, αυτή την φορά στους 5 πόντους, με τρίποντο. Η διαφορά έπεσε ακόμη και στους 3, με καλάθι εξ επαφής του Ρομπέρτο Γκάλινατ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, σε συνεργασία με τον Αμερικανό, προσπέρασαν την ομάδα του Σλοβένου τεχνικού για δύο πόντους (52-50, 1.55), αλλά και για έναν (55-54, 0.12), με τρίποντο του Έλληνα γκαρντ. Η προτελευταία περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 57-55.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν… γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφτασαν το “χάσμα” στους 21 πόντους (80-53, 2.23)! Η άμυνα του Άρη ήταν “πενιχρή” μπροστά στην επίθεση της αντιπάλου του, η οποία φρόντισε με τον Έι Τζέι Σλότερ να σφραγίσει την αναμέτρηση, με σκορ 82-66, αφού η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη δεν μπορούσε να βρει ουδεμία λύση στο τέλος της ημέρας, παρά το καλό της ξεκίνημα.//ΓΚ

