Με Πιέρ στάθηκε όρθια στη παράταση

Η Μπάγερν δεν κατάφερε να επιβληθεί της Φενέρμπαχτσε στη Κωνσταντινούπολη, “γνωρίζοντας” την ήττα, με σκορ 98-91. Έτσι, ο Σάρα Γιασικεβίτσιους συνέχισε το νικηφόρο του σερί από τότε που διαδέχθηκε τον Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του τουρκικού πάγκου, παίρνοντας τη νίκη στον… επιπλέον χρόνο.

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξένησε την Μπάγερν Μονάχου στο “Ulker Sports And Event Hall”, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague. Ωστόσο, μέσα από ένα σπουδαίο ματς, το οποίο κατέληξε στη παράταση, η ομάδα του Λιθουανού τεχνικού κατάφερε να βγει… αλώβητη.

Ο αγώνας:

Τι και αν η Φενέρ ξεκίνησε πιο δυνατά, οι “Βαυαροί” πρόλαβαν και τους… έπιασαν. Πιο συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά ακόμη και με νταμπλ-σκορ (19-8, 05:33), δια χειρός Σεστίνα, ενώ προηγήθηκαν ακόμη και με 10 πόντους (22-12, 03:09), με τρίποντο του Γουίλμπεκιν. Ωστόσο, οι Ομπστ, Χάρις, Φρανσίσκο και Μπόνγκα έκαναν τη διαφορά και ισοφάρισαν σε 22-22 (σκορ πρώτης περιόδου), με την ομάδα τους Σάρας Γιασικεβίτσιους να μένει τρία λεπτά χωρίς σκορ.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο δεύτερο δεκάλεπτό, το οποίο έληξε με σκορ 39-38, υπέρ των φιλοξενούμενων. Κύριος εκφραστής της Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τη Μπάγερν ήταν ο Ντέβιν Μπόυκερ, με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

