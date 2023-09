Με γάντια του μποξ υποδέχτηκε τους νικητές στα αποδυτήρια ο Μπρουκς

Ο γκαρντ/φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς αποβλήθηκε στην έναρξη της τέταρτης περιόδου στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και στην Σλοβενία, για το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών του Mundobasket. Ωστόσο, ο Καναδάς επικράτησε στο ματς και ο Μπρουκς υποδέχθηκε τους συμπαίκτες του και στο σταφ φορώντας γάντια του μποξ!

Οι Σλοβένοι δεν κατάφεραν να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για να μπουν στην τελική τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, αφού οι Καναδοί επικράτησαν με τελικό σκορ 100-89. Ωστόσο, νωρίτερα είχε αποβληθεί ο Ντίλον Μπρουκς, λόγω αντιαθλητικού φάουλ, όπως και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Με το αποτέλεσμα να γέρνει υπέρ του Καναδά και την ομάδα της Βόρειας Αμερικής να γίνεται η μία εκ των τεσσάρων εθνικών συγκροτημάτων που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Mundobasket 2023, ο Ντίλον Μπρουκς υποδέχθηκε την ομάδα του… με ιδιαίτερο τρόπο.

Για την ακρίβεια, ο γκαρντ/φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς ανέμενε τους συμπαίκτες του και στο υπόλοιπο σταφ της ομάδας στα αποδυτήρια, βγαίνοντας στο διάδρομο με γάντια του μποξ, απεικονίζοντας κινήσεις πολεμικών τεχνών.//ΓΚ

Dillon Brooks was waiting in the tunnel with boxing gloves after being ejected from Canada vs. Slovenia 🤣

