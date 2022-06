Με φορείο και κλάματα αποχώρησε ο Μίτσιτς (Video)

Τραυματίστηκε σοβαρά ο ηγέτης της Αναντολού Εφές στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της ημιτελικής σειράς.

Μεγάλο «πλήγμα» για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τη Γαλατασαράι του Ανδρέα Πιστιόλη για το τελευταίο ματς των ημιτελικών του τουρκικού πλρωταθλήματος, καθώς έχασε τον ηγέτη της, Βασίλιε Μίτσιτς.

Ο back-to-back ΜVP της Ευρωλίγκα, τραυματίστηκε σοβαρά όπως όλα δείχνουν στον δεξί αστράγαλο, έβαλε τα κλάματα και αποχώρησε με φορείο από το «Sinan Erdem Dome», με την ομάδα του όμως να ηγείται στο σκορ και να «κλειδώνει» την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Μίτσιτς στην προσπάθειά του για σουτ τριών πόντων, προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει το δεξί πόδι του και να αποχωρήσει με φορείο προς τα αποδυτήρια. Το σοκ όσων παρακολουθούσαν τις στιγμές ήταν μεγάλο, με τον Σέρβο να αντιλαμβάνεται πως η σοβαρότητα του τραυματισμού του ήταν μεγάλη και τον κόσμο να του συμπαραστέκεται κατά την αποχώρησή του.

Δείτε το εν λόγω στιγμιότυπο:

Vasilije Micic leaves the court in pain during the key semi-final game against Galatasaray 😣 pic.twitter.com/9xilmWyA4k

— BasketNews (@BasketNews_com) June 4, 2022