Δεύτερες σκέψεις κάνουν οι Ουόριορς για μαξ συμβόλαιο στον Γκριν

Αβέβαιο είναι το μέλλον του 32χρονου φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς ο ίδιος αναμένεται να ζητήσει μαξ επέκταση, όμως οι φετινοί πρωταθλητές του ΝΒΑ δεν έχουν σκοπό να του προσφέρουν αυτό συμβόλαιο.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς τα τελευταία οκτώ χρόνια, ωστόσο η σχέση του με τους φετινούς πρωταθλητές του ΝΒΑ έχει αποκτήσει κάποια… σύννεφα και το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος ψηλός των “πολεμιστών” ζήτησε να λάβει μαξ επέκταση στο συμβόλαιό του, ωστόσο το front office του Οργανισμού δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο.

Ο Γκριν ξεκαθάρισε πάντως πως εάν δεν λάβει την επέκταση που ο ίδιος αναζητά, τότε είναι πρόθυμος να βγει στην αγορά ως unrestricted free agent, προκειμένου να ζητήσει από την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο να γίνει ανταλλαγή.

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο άλλοτε all-star φόργουορντ “αγγίζει” τα 164 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια, με τον Στεφ Κάρι να έχει υπογράψει 215 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα και να στηρίζει τον Γκριν όσον αφορά την παραμονή του στην ομάδα.

Report: Warriors don’t plan to offer max extension to Draymond Green, who’s willing to explore ‘outside options’ to get deal he wants https://t.co/cbxgbNUxVf

— NBACentral (@TheNBACentral) July 27, 2022