Μάβερικς: Κυνηγούν Σιάκαμ για να ολοκληρώσουν το… παζλ

Η ομάδα από το Ντάλας θέλει να κάνει… σοβαρή κρούση για τον παίκτη των Τορόντο Ράπτορς, με στόχο να δυναμώσουν το “σχήμα” των Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ.

Οι Ράπτορς είναι διατεθειμένοι να βγάλουν τον Πασκάλ Σιάκαμ στο… σφυρί και οι Μάβερικς τον θέλουν διακαώς, σκοπεύοντας πλαισιώσουν τους δύο σταρ τους. Ωστόσο, ο χρόνος περνάει και ο κλοιός σφίγγει όλο και περισσότερο, μιας και που στις 8 Φλεβάρη ολοκληρώνεται η διορία για τα trades.

Μάλιστα, στο κόλπο είχαν μπει και οι Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι προσέφεραν ένα δικό τους πακέτο προσφοράς, το οποίο απέρριψαν οι Τορόντο Ράπτορς. Ο Καμερουνέζος φόργουορντ μετράει 34 συμμετοχές φέτος και έχει 22.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ, κατά μέσο όρο.//ΓΚ.

Mavericks, Raptors have had trade talks over Pascal Siakam; per @JakeLFischer

“I know there are absolutely people in Dallas who really think Pascal is a missing piece that could potentially pair with Luka [Doncic] and Kyrie Irving and all of a sudden you look up and the… pic.twitter.com/KjjfUpX56D

— BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) January 12, 2024