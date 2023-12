ΜακΚίσικ: «Όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο, δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι δίπλα της» (video)

Η Euroleague ετοιμάζει μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων, με τίτλο «Overseas», αποτυπώνοντας τη ζωή ορισμένων παικτών, μεταξύ αυτών και του άσου του Ολυμπιακού.

Η κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την νέα σειρά ντοκιμαντέρ, στην οποία θα παρουσιάσει τη ζωή 3 παικτών της Euroleague και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Ο Κάιλ Χάινς, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνιας και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς, η οποία θα κάνει πρεμιέρα σήμερα (27/12) στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης (Euroleague TV).

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων αποκάλυψε μία δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, όπου η μητέρα του και η αδερφή του αντιμετώπιζαν σοβαρά θέματα υγείας.

Ο 33χρονος Αμερικανός στο απόσπασμα της Euroleague δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο του μαστού, δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι εκεί. Όταν η αδερφή μου είχε λύκο, δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Όταν είσαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και πρέπει να πας στην Ευρώπη ή να φύγεις από τη χώρα σου, είναι πολλά με τα οποία έρχεσαι αντιμέτωπος, αλλά σίγουρα είμαι ευλογημένος». //ΜΛ.

