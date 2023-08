Μάικ Τζέιμς: «Βλέπω πολλά άσχημα photoshop»

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ της Μονακό προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στα photoshop τα οποία τον απεικονίζουν με άλλη φανέλα.

Από τότε που ξεκίνησαν οι φήμες περί συνεργασίας Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακού, ο Αμερικανός τήρησε σιγή ιχθύος στα social media. Τα “τιτιβίσματα” που δημοσίευε ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που συνήθιζε, με ποιο πρόσφατο ένα σχόλιο σχετικά με τα photoshop που βλέπει με εκείνον.

I will say this…. It’s a lot of bad photoshops out there lol

— Mike James (@TheNatural_05) August 11, 2023