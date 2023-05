Μάικ Τζέιμς: «Συγχαρητήρια στη Μακάμπι για την υπέροχη σεζόν»

Η Μονακό πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση στο Final 4, επικρατώντας 97-86 της ομάδας του Λαού, στο Game 5 της σειράς των playoffs της Ευρωλίγκας.

O Μάικ Τζέιμς, ήταν εκ των πρωταγωνιστών για τους Μονεγάσκους, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στη Μακάμπι δίνοντας συγχαρητήρια για την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε.

«Συγχαρητήρια στη Μακάμπι για την υπέροχη σεζόν. Ήταν μια υπέροχη σειρά. Έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Σεβασμός!»

Congrats to Maccabi on a great season. Also a great series. High level basketball played. Respect

