Λίλαρντ: «Οι πρωταθλητές ΝΒΑ είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές»

Ο παίκτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκανε λόγο για τους Αμερικανούς κατά την διάρκεια του Mundobasket 2023, αλλά και για το επίπεδο του NBA, θεωρώντας το καλύτερο στον κόσμο.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με την πορεία της “Team USA” στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, σημειώνοντας πως οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου αγωνίζονται στο NBA, ακόμη και αν δεν είναι Αμερικανοί.

Ωστόσο, για τον 33χρονο πλέι-μέικερ, το να είσαι πρωταθλητής NBA σημαίνει πως είσαι πρωταθλητής κόσμου, σε αντίθεση με τις δηλώσεις και τα πιστεύω του Νόα Λάιλς.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε:

«Τους έχω δει όλους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο να λένε “σας τα λέγαμε”. Αλλά οι καλύτεροι παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στο ΝΒΑ. Οι καλύτεροι παίκτες σε εκείνο το τουρνουά παίζουν στο ΝΒΑ. Οι πρωταθλητές ΝΒΑ είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Αν πάρεις την κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και την στείλεις σε τουρ για να παίξει με τις καλύτερες λίγκες στο εξωτερικό, θα τις… σκότωναν. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ντιμπέιτ».//ΓΚ

"The NBA champs is world champs… If you take the best team in the NBA and just send them on a tour to play in the best leagues everywhere else, they getting smoked… I don't understand what the debate is."

—Damian Lillard

(via @backonfigg / YT)pic.twitter.com/Jdls4Ep3YV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 19, 2023