Λίλαρντ για Χαλιμπέρτον: «Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός και ταπεινός»

Ο γκαρντ των Μπακς, σε δηλώσεις μετά την ήττα της ομάδας του από τους Πέισερς, φάνηκε ενοχλημένος από τον πανηγυρισμό του σταρ της Ιντιάνα σε κρίσιμο τρίποντο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι Πέισερς επικράτησαν με 128-119 επί της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πέρασαν στον τελικό του In-season Tournament του NBA. Οι 37 πόντοι του “Greak Freak” δεν ήταν αρκετοί για να καταφέρουν οι Μπακς να νικήσουν. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο κορυφαίος από πλευράς Πέισερς, καθώς σημείωσε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ, 15 ασίστ και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος.

Ο ηγέτης της Ιντιάνα ήταν αυτός που έκρινε κατά πολύ την αναμέτρηση, μιας και με δικό του τρίποντο 48” δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα έκανε το 122-114 και πανηγύρισε με σχετικά παρόμοιο… στυλ με τον πανηγυρισμό του Ντέμιαν Λίλαρντ, φωνάζοντας «ξέρω τι ώρα είναι».

Ο Αμερικανός γκαρντ των Μπακς στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, μεταξύ άλλων άφησε αιχμές για τον πανηγυρισμό του Χαλιμπέρτον, τονίζοντας πως δεν τον ενόχλησε, ενώ, στη συνέχεια θέλησε να συμβουλεύσει τον πλέιμεικερ των Πέισερς, λέγοντας ότι σε τέτοιες… “clutch” στιγμές είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός και ταπεινός.

Οι δηλώσεις:

«Το έχω κάνει πολλές φορές σε άλλους οπότε δεν μπορώ να είμαι εκνευρισμένος όταν το κάνει κάποιος σε μένα. Είναι και ένα σημάδι σεβασμού και γνώσης της πορείας μου. Δεν με ενόχλησε, αλλά ξέρω πως όταν έχεις τη στιγμή σου, είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός και ταπεινός. Γιατί δεν ξέρεις πότε μπορεί να γυρίσει το φύλλο. Πάντως δώσαμε τα χέρια μετά τον αγώνα, δεν με επηρέασε καθόλου».//ΜΛ.

“Be humble when you're having your moments. … but I respected it"

