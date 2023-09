Λίλαρντ: «Δεν θα πήγαινα ποτέ στους Γουόριορς»

Ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε συνέντευξη που παραχώρησε, απάντησε στο ερώτημα αν θα αγωνιζόταν για την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ και ήταν… απλός, λιτός και απέριττος.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έχει μείνει “πιστός” μέχρι στιγμής στην καριέρα του στο Πόρτλαντ και θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στους Μπλέιζερς παρά την έντονη φημολογία του καλοκαιριού για την αποχώρησή του.

Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς και του ΝΒΑ αντίστοιχα, απαίτησε ανταλλαγή, όμως η αποχώρησή του δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα. Πρώτος πιθανός προορισμός για τον έμπειρο γκαρντ είναι το Μαϊάμι και για αυτό ο Λίλαρντ μίλησε στο podcast “It Is What It Is”.

Ο “Dame-Time”, έχοντας καταγωγή από το Όκλαντ, απάντησε σε ερώτηση που αφορά τη μετακίνησή του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τονίζοντας πως δεν ήθελε να αγωνιστεί στους “πολεμιστές”.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ:

«Σέβομαι ό,τι έχουν πετύχει τα τελευταία οκτώ, εννέα χρόνια. Είμαι από την πόλη και προφανώς το Όκλαντ είναι το σπίτι μου. Όμως δεν μπορώ να αποτελέσω μέρος της προσπάθειάς τους. Έχουν κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα. Πώς θα φαινόμουν εγώ αν πήγαινα εκεί; Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσα να χάνω κάθε χρόνο…».//Γ.