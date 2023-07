Λι: «Δεν κρατάω κακία και σέβομαι τον Παναθηναϊκό»

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για το… διαζύγιό του με τους “πράσινους” και δήλωσε πως σέβεται το γεγονός πως το “τριφύλλι” με τον Αταμάν στο “τιμόνι” του θέλει να “χτίσει” μία νέα ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Πάρις Λι μίλησε στην ιστοσελίδα “BasketNews” για την πορεία του στον Παναθηναϊκό φέτος, ενώ αναφέρθηκε και στο “διαζύγιο” των δυο πλευρών, τονίζοντας πως νόμιζε ότι θα συνεργαστεί με τους “πράσινους” μακροπρόθεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πάρις Λι:

«Μου έδειχνε ότι με αγαπάει. Από αυτό που κατάλαβα, ήθελε να επιστρέψω και το εκτιμώ. Όμως, σέβομαι επίσης το γεγονός πως αφήνει τον Αταμάν να κάνει τη δουλειά του και να χτίσει το ρόστερ. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Το εκτιμά αυτό εκείνος και το εκτιμώ και εγώ. Νόμιζα πως θα συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα, αλλά τα πράγματα δεν έγιναν έτσι τελικά».//Γ.

Paris Lee opens up on his relationship with Dimitris Giannakopoulos and Ergin Ataman’s part in his departure from #PAOBC 👋

He also explains how rumors created uncertainty in the locker room & comments on the most important moves in EuroLeague market: https://t.co/ojYmTz5EWr

— BasketNews (@BasketNews_com) July 14, 2023