Λαύριο: Τέλος οι Τέιλορ και Τζόνσον

Οι δύο αθλητές, μετά το τέλος των φιλικών αναμετρήσεων και λίγο πριν την έναρξη της Basket League, αποχωρούν από την ομάδα του Χρήστου Σερέλη με προορισμό τον Ηρακλή ο πρώτος, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε επαφές με υποψήφιους συλλόγους.

Κέβιον Τέιλορ και Τζέιλεν Τζόνσον αποχωρούν από το Λαύριο. Οι δύο παίκτες βρήκαν τον πρώτο τους επαγγελματικό σταθμό στην ομάδα της Λαυρεωτικής, ώστε να βοηθήσουν τους παίκτες του Σερέλη στα φιλικά παιχνίδια.

Ο Έλληνας τεχνικός όμως με τη διοίκηση του συλλόγου αποφάσισαν οι δύο παίκτες να μη συνεχίσουν στο σύνολο του Λαυρίου, με τον Τέιλορ να έχει ήδη παραχωρηθεί στον Ηρακλή, ενώ και ο Τζόνσον αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από νέο σύλλογο.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ:

🙏 Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt ευχαριστεί θερμά τον 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 και τον 𝐉𝐚𝐥𝐞𝐧 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐬𝐨𝐧 και τους εύχεται καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους!

Kevion & Jalen thank you & good luck in your next chapter!#thankyou #LavrioMegaboltBC #newseason pic.twitter.com/RJylw6l8mw

— ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ-MEGABOLT (@LAVRIO_BC) October 6, 2022