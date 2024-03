Κρίσιμη μάχη στον Παπάγου

Ο Παπάγου υποδέχεται τον Ερμή Σχηματαρίου το Σάββατο στις 16:00 για την 28η αγωνιστική της Elite League Ερρίκος Ντυνάν.

Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να αποφύγουν τα play out και να μπουν στη διαδικασία των play in. «Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας καθότι πρέπει να νικήσουμε πάση θυσία αν θέλουμε να αποφύγουμε τα play out. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στα στραβοπατήματα άλλων ομάδων , παρά μόνο στα δικά μας καλά αποτελέσματα. Η πορεία μας μέχρι τώρα έχει θετικό πρόσημο, ελπίζω να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο», τόνισε ο 38χρονος σέντερ του Παπάγου, Σάββας Τζουγκαράκης.

Οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν το «διπλό», προκειμένου να διεκδικήσουν την απευθείας πρόκριση στα playoffs μπαίνοντας στην εξάδα. «Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα του Παπάγου, σε μία από τις καλύτερες έδρες του πρωταθλήματος. Καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να μπούμε συγκεντρωμένοι στο παρκέ και να παλέψουμε για μία σημαντική νίκη σε μία από τις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις της κανονικής διαρκείας του πρωταθλήματος», ανέφερε ο 24χρονος γκαρντ του Ερμή Σχηματαρίου, Άλκης Ιωάννου.