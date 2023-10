Κορυφαία 5άδα χωρίς τον ΛεΜπρόν… γίνεται (video)

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ άφησε τον “Βασιλιά” εκτός της καλύτερης πεντάδας παικτών, κατά την γνώμη του, προσθέτοντας όμως άλλους αστέρες.



Ο γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κλήθηκε να επιλέξει τους πέντε κορυφαίους παίκτες κατά την γνώμη του και στην θέση του φόργουορντ δεν επέλεξε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Για την ακρίβεια, επέλεξε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιντ, τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Άλεν Άιβερσον, τον Σακίλ Ο’Νιλ και τον Κέβιν Ντουράντ.//ΓΚ.

Δείτε το βίντεο:

An SGA & AI backcourt would be 🔥🔥

See who else Shai had in his all-time starting 5️⃣ pic.twitter.com/zgnXVYsDd2

— NBA 2K (@NBA2K) October 14, 2023