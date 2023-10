Κόντρα στην… παρέα του ΛεΜπρόν το ντεμπούτο του Λίλαρντ με τους Μπακς

Ξεκάθαρος ήταν στις δηλώσεις του ο προπονητής του Μιλγουόκι, Άντριαν Γκρίφιν, όσον αφορά το πότε θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι με την φανέλα των Μπακς ο πολύπειρος γκαρντ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ θα μοιραστούν για πρώτη φορά το παρκέ στον φιλικό αγώνα της Pre-season του NBA με αντίπαλο τους Λος Άντζελες Λέικερς (16/10, 02:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Μπακς σε εκπομπή του ESPN, το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο του Λίλαρντ θα συνοδευτεί μαζί με την πρώτη εμφάνιση του ”Greek Freak” για την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Οι Μπακς μετά την προσθήκη του ”Dame” στο ρόστερ τους, στοχεύουν ξεκάθαρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς διαθέτουν δύο από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ξεκινήσει την pre-season με μια νίκη και μια ήττα. Στο πρώτο του παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν επικράτησαν με 105-102 επί τους Σικάγο Μπουλς, ενώ στην αναμέτρηση με τους Μέμφις Γκρίζλις δεν κατάφεραν να ζευγαρώσουν τις νίκες και ηττήθηκαν με 108-102.//ΜΛ.

DAME. GIANNIS. SUNDAY 🚨

Bucks HC Adrian Griffin confirmed with @malika_andrews that the duo will debut vs. the Lakers on October 15. pic.twitter.com/MOdeHQ365q

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 11, 2023