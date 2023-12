Κοντά στη Μανίσασπορ ο ΜάκΛεμορ

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ μετά τη φυγή του φαίνεται πως έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη γειτονική χώρα, με την Τουρκική ομάδα να έχει δείξει το ενδιαφέρον της για αυτόν.

Μετά το διαζύγιο με την ΑΕΚ, ο Μπεν ΜάκΛεμορ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων να είναι έντονο προς το πρόσωπο του παίκτη. Ο Αμερικανός φαίνεται να έχει πρόταση από την Τουρκική Μανίσασπορ, με την ομάδα από την γειτονική χώρα να βρίσκεται στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος αναζητώντας την άνοδο στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Με τη φανέλα της “ένωσης” ο 30χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους και 3,9 ριμπάουντ, ενώ σε 5 ματς στο Basketball Champions League είχε αντίστοιχα 9,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.//ΓΡ.

