«Κλείνει τον Τζέριαν Γκραντ ο Παναθηναϊκός»

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στη Σερβία, το “τριφύλλι” κινείται για την απόκτηση του άλλοτε γκαρντ του Προμηθέα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και τον MVP του περσινού Eurocup να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα μας.

Ένα νέο όνομα έχει έρθει στο προσκήνιο για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής του Παναθηναϊκού, καθώς η ιστοσελίδα “telesport.rs” παρουσιάζει τον Τζέριαν Γκραντ μια… ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

Πρόκειται για τον πολυτιμότερο παίκτη στη δεύτερη διοργάνωση της Euroleague τη σεζόν 2022/23, αφού πραγματοποίησε μία εξαιρετική χρονιά με τη φιναλίστ του Eurocup, Τουρκ Τέλεκομ, ενώ γνωρίζει και καλά την ελληνική πραγματικότητα.

Τον 30χρονο γκαρντ τον είχε φέρει για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Προμηθέας την αγωνιστική περίοδο 2020-21, έπειτα από μία μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ, όπου κατέγραψε 287 εμφανίσεις σε πέντε σεζόν.//ΜΠ.

