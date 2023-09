Κλείνει το ρόστερ των Κινγκς… ποιος είναι ο τελευταίος “εκλεκτός”

Η ομάδα του Σάσα Βεζένκοφ έκλεισε το ρόστερ της, δίνοντας το τελεθυταίο two-way contract στον Τζόρνταν Φορντ, σύμφωνα με τον Κρις Χάινς (25 ετών, 1.95μ.).

Η αναζήτηση των Σακραμένο Κινγς έφτασε στο τέλος της, αφού το σύνολο παικτών ολοκληρώθηκε με την προσθήκη του Τζόρνταν Φορντ, ο οποίος έχει προοπτικές, τόσο για τη ομάδα του NBA, όσο και της G-League.

Ο Φορντ είναι γνωστός στις ελληνικές μπασκετικές τάξεις, αφού το 2021 φόρεσε και τη φανέλα του Περιστερίου, όντας βέβαια γέννημα θρέμμα του Σακραμέντο. Πλέον όμως, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα! Για την ακρίβεια, προ δύο ημερών έδωσε το “παρών” στο training camp και, από ό,τι φαίνεται, ήταν αρκετό για να πείσει τους Κινγκς.//ΓΚ

Sacramento Kings are converting local-native guard Jordan Ford to a two-way contract, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/9ETAPYWaxx

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 14, 2023