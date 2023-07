«Κλείνει στην Αρμάνι Μιλάνο ο Πόιθρες»

Η ιταλική ομάδα προχωράει για την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, που αποχώρησε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο φαίνεται πως θα γίνει ο Άλεξ Πόιθρες, καθώς σύμφωνα με το “repubblica.it” το “deal” του 29χρονου ψηλού με το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα είναι σε καλό δρόμο και ενδεχομένως πολύ σύντομα να δώσουν τα χέρια.

O Aμερικανός άσος προέρχεται από μία σεζόν, που ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό, κάτι που τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανότατα έφερε την αποχώρησή του από τη Μακάμπι, ωστόσο σε 16 εμφανίσεις στη Euroleague είχε 7,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ μέσο όρο.//ΜΠ.

