Κιντ για Ντόντσιτς: «Είναι καλύτερος από τον Νοβίτσκι, έχει την αύρα του Τζόρνταν»

O Τζέισον Κιντ ήταν προσκεκλημένος της ραδιοφωνικής εκπομπής “The Downbeat”, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την άποψή του πως «ο Λούκα Ντόντσιτς είναι καλύτερος από τον Ντιρκ Νοβίτσκι».

Μια άποψη που ο προπονητής του Ντόντσιτς βασίζει στο γεγονός πως σε ηλικία 24 ετών κάνει πράγματα που ο Γερμανός παλαίμαχος διεθνής δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει. Έστω κι αν ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς δεν έχει καταφέρει ακόμη να συμμετάσχει σε τελικούς ΝΒΑ.

Συνέκρινε μάλιστα τον Σλοβένο γκαρντ με την… αύρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς ή αυτή του Κόμπι Μπράιαντ. «Είναι νικητής και ο απώτερος στόχος του είναι να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Θα φτάσει εκεί και όχι απλώς θα κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, αλλά θα κατακτήσει πολλά, όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή», εξέφρασε με βεβαιότητα την πρόβλεψή του ο Τζέισον Κιντ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει την τρέχουσα σεζόν τα καλύτερα νούμερα καριέρας (career-best) του σε σκοράρισμα (34,6 πόντοι) και ασίστ (9,6) σε μέσο όρο ανά παιχνίδι, καταρρίπτοντας πολλά ρεκόρ.

Και σίγουρα είναι άξια αναφοράς η δήλωση του τεχνικού των Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, πως ο Ντόντσιτς ξεπέρασε τον πρώην σούπερ σταρ των “Μαβς”, Ντιρκ Νοβίτσκι. Έναν παίκτη δηλαδή για τον οποίο οι Μάβερικς έφτιαξαν άγαλμα μπροστά στο γήπεδό τους, έναν μπασκετμπολίστα που θεωρείται θρύλος της ομάδας του Ντάλας.

Ο πρώην πόιντ γκαρντ του ΝΒΑ, Τζέισον Κιντ, δήλωσε επιπρόσθετα ότι ο Ντόντσιτς ακολουθεί τα… χνάρια του Μάικλ Τζόρνταν, έναν παίκτη που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

«Το έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο είμαι εδώ – δεν μπορείς να θεωρήσεις δεδομένο αυτόν τον νεαρό. Είναι καλύτερος από τον Ντιρκ, έχει την αύρα του MJ (σ.σ. Τζόρνταν), των καλύτερων, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Κόμπι Μπράιαντ. Το να βλέπεις αυτό που κάνει αυτός ο νεαρός στα 24 του είναι κάτι που δεν έχει ξαναδεί το Ντάλας. Και το έχω πει και εντός του συλλόγου – είναι καλύτερος από τον Ντιρκ. Κάνει πράγματα που ο Ντιρκ δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει. Και τώρα είναι η ευκαιρία να πάρουμε τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω του ώστε να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα».

Κι όταν πιέστηκε να εξηγήσει περαιτέρω την άποψή του ότι ο Ντόντσιτς είναι καλύτερος από τον Νοβίτσκι, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να φτάσει στους τελικούς του ΝΒΑ κι ενώ ο Γερμανός σταρ χάρισε έναν τίτλο στην πόλη του Ντάλας, ο Κιντ απάντησε ότι και ο Τζόρνταν είχε προβλήματα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Για να προσθέσει: «Το ίδιο συνέβη με τον MJ. Ο MJ δεν τα κατάφερε μέχρι τα 30 του. Αυτός ο νέος άνδρας είναι 24 ετών και καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ που μπαίνουν μπροστά του. Είναι νικητής και ο απώτερος στόχος του είναι να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. θα φτάσει εκεί και όχι απλώς θα κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, αλλά θα κατακτήσει πολλά, όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή», κατέληξε ο Τζέισον Κιντ.//Λ.

