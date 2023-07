Κέβιν Ντουράντ: «Απομόνωσα τον εαυτό μου»

Στην τελευταία εμφάνιση του ο αστέρας των Φοίνιξ Σάνς, μίλησε για τον καβγά που είχε με τον νυν παίκτη και 4 φορές πρωταθλητή με τους Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν σε έναν αγώνα με τους Κλίπερς το 2018.

Το παιχνίδι ήταν στην κανονική διάρκεια όταν ο Λού Γουίλιαμς αστόχησε σε ένα σουτ υπό πίεση και οι “Πολεμιστές” είχαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, καθώς απομένανε 5 δευτερόλεπτα. Ο Γκρίν πήρε το ριμπάουντ με τον “Σνάιπερ” να του ζητάει την μπάλα ώστε να πάρει το τελευταίο σουτ, κάτι το οποίο δεν έγινε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Ο Στίβ Κερ κάλεσε τους παίκτες του κοντά με σκοπό να τους ετοιμάσει για τελευταία κρίσιμα λεπτά. Ο Γκρίν κατάλαβε πως ο Ντουράντ είχε παράπονο στην συγκεκριμένη φάση και ζήτησε τον λόγο, με τους πιο ψύχραιμους να χωρίζουν τους δυο παίκτες.

Ο Κέβιν μετά από αρκετό καιρό στάθηκε στο περιστατικό, όπου στην εκπομπή “Showtime Basketball” είπε πως «Απομόνωσα τον εαυτό μου γιατί κανένας δεν ήθελε να μιλήσει για το περιστατικό. Ήμουν μπερδεμένος εκείνη την στιγμή γιατί δεν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο πιο πριν (μιλάει για την συμπεριφορά του Ντρέιμοντ)».//ΓΡ

"I'm just so confused at that moment 'cause he ain't ever did nothing like that before…I just started isolating myself after that 'cause nobody ever talked about it."

