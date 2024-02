Κάρτερ και Μπίλαπς μεταξύ των φιναλίστ του Hall of Fame

Ο νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000, Βινς Κάρτερ, και ο πρωταθλητής και MVP των τελικών του NBA για το 2004, Τσόνσεϊ Μπίλαπς, είναι τα μεγαλύτερα ονόματα μεταξύ των 14 φιναλίστ που είναι υποψήφιοι προς ένταξη στο “Naismith Basketball Hall of Fame”.

Οι τελικές υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν το Σάββατο (17/2) στην Ινδιανάπολη, στο περιθώριο του τριημέρου του 73ου All-Star Game του NBA, και πλέον τα ονόματα των υποψηφίων θα προωθηθούν στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση για την εκλογή τους ως μέλη της “κλάσης” του 2024. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Απριλίου στο Φοίνιξ, στη διάρκεια του φάιναλ φορ του NCAA, ενώ η “κλάση” του 2024 θα εισαχθεί στο “Naismith Basketball Hall of Fame” στη διάρκεια εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης το διήμερο 16-17 Αυγούστου.

Επίσης, μεταξύ των 14 φιναλίστ συμπεριλαμβάνονται ο Μάικλ Κούπερ, ο οποίος κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς στη δεκαετία του ’80, ο πρώην προπονητής του NBA, Νταγκ Κόλινς, και ο Τζέρι Ουέστ. Ο παλαίμαχος άσος των Λέικερς, ο οποίος εντάχθηκε ως παίκτης στο “Naismith Basketball Hall of Fame” το 1980, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη στην ιστορία του πρωταθλήματος. Ο Ουέστ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να “χτιστούν” οι δυναστείες των Λέικερς στη δεκαετία του ’80 και σε αυτή του 2000, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει οκτώ πρωταθλήματα με τους “λιμνανθρώπους” και να κατακτήσει δύο φορές το βραβείο “Executive of the Year”.

Οι υποψήφιοι προς ένταξη στο “Naismith Basketball Hall of Fame” είναι οι Τσόνσεϊ Μπίλαπς, Βινς Κάρτερ, Μάικλ Κούπερ, Ουόλτερ Ντέιβις, Μπο Ράιαν, Τσαρλς Σμιθ, Σιμόν Ογκάστους, Μαριάν Ουάσινγκτον, Ντικ Μπαρνέτ, Χάρλεϊ Ρέντιν, Μισέλ Τιμς, Νταγκ Κόλινς, Χερμπ Σάιμον και Τζέρι Ουέστ.//Λ.