Κάρι: «Κανείς δεν μας πίστευε όταν φτάσαμε στον πάτο» (video)

Για την αξία του φετινού πρωταθλήματος που κατέκτησε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μίλησε ο 34χρονος σούπερ σταρ μετά τη νίκη στη Βοστώνη επί των Σέλτικς, η οποία “τελείωσε” τη σειρά των τελικών με σκορ 4-2.

Ο Στεφ Κάρι πανηγύρισε το τέταρτο πρωτάθλημα της σπουδαίας τους καριέρας. Ο “Finals MVP” τόνισε ότι μπορεί να έχει άλλα τρία δαχτυλίδια στη συλλογή του, αλλά το φετινό είναι εξίσου σημαντικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε εμφανώς συγκινημένος:

«Περάσαμε τόσα για να τα καταφέρουμε. Κανένας δεν πίστευε πως θα βρισκόμασταν και πάλι εδώ. Φτάσαμε στον πάτο και ήμασταν τόσο μακριά, με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που μας συνέβησαν. Όμως προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά με τα κατάλληλα κομμάτια και το γεγονός ότι τα καταφέραμε σημαίνει τα πάντα για μας. Το έχουμε χτίσει όλο αυτό εδώ και 10-12 χρόνια και γι’ αυτό το πρωτάθλημα αυτό είναι διαφορετικό. Φυσικά και είναι αφιερωμένο στην οικογένειά μου».

"This one hits different."

Steph reflects after winning Finals MVP pic.twitter.com/8kv43eKAJe

