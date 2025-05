Ισραηλινά ΜΜΕ: Βασικός στόχος του Ολυμπιακού ο Γουόρντ

Η γαλλική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στην φετινή Euroleague με αποτέλεσμα πολλοί από τους βασικούς της παίκτες να αποτελούν στόχο ομάδων είτε από την Γηραία ήπειρο είτε από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο Τάισον Γουόρντ έκανε και αυτός μια πολύ καλή σεζόν με την φανέλα των Παριζιάνων, έδειξε τις δυνατότητες του και το ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο με όλα αυτά να τον καθιστούν πλέον στόχο πολλών ομάδων. Ένα από τα τελευταία δημοσιεύματα που βγήκαν στην επιφάνεια αναφέρουν ότι ο παίκτης της Πάρι βρίσκεται πολύ ψηλά στην μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, κάτι που είχε γραφτεί ξανά το προηγούμενο διάστημα.

🚨🚨I can tell that Tyson Ward is a top candidate for Olympiacos BC!



After an impressive EuroLeague debut season, Ward is drawing serious interest across the league. Olympiacos is among the frontrunners and they are planning to make him a big offer ahead of the summer! pic.twitter.com/ey1SGeL1iJ